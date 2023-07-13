Солнечная буря обрушится на Землю и вызовет «интернет-апокалипсис»

Специалисты предупредили о мощной солнечной буре, которая обрушится на нашу планету в 2025 году. Это явление может вызвать коллапс интернета, пишет Daily Star.

Солнце достигнет пика своей активности, некоторые энергосистемы могут отключиться либо полностью разрушиться после сильных солнечных бурь. Специалисты обсуждают возможность «интернет-апокалипсиса».

Солнечный цикл уже значительно ускорился, ученые зафиксировали больше солнечных пятен и извержений, чем ожидали. При этом в NASA пока что не комментировали возможность отключения интернета из-за солнечной бури. // фото: depositphotos.com