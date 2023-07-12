Умер писатель Милан Кундера

На 95 году жизни 11 июля скончался чешский и французский писатель-прозаик, переводчик, поэт, драматург Милан Кундера, сообщает «Лента».

Причины смерти автора романов «Невыносимая легкость бытия», «Бессмертие», «Книга смеха и забвения» и других не раскрывают.

Кундера родился 1 апреля 1929 года в Чехословакии, в 1975 эмигрировал во Францию. С начала 1990-х годов Кундера писал по-французски. С 1980-х отказывался общаться со СМИ, вел закрытый образ жизни. // фото unsplash.com