Биологи нашли эффективный и безопасный способ защиты от комаров

Специалисты Токийского университета создали спрей, который эффективно борется с комарами. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

Средство увлажняет крылья и тела насекомых, оно основано на поверхностно-активных веществах, широко применяющихся в бытовой химии. При этом ПАВ безопасны для людей.

Капельки спрея попадают на комаров, те прибиваются к полу, теряют способность летать. Кроме того, вещества перекрывают кислородные поры кровососущих, поэтому они умирают.

Результаты экспериментов показали, что новый способ гораздо более действенный, чем существующие инсектициды. // фото: unsplash.com