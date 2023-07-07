Мужчина получил согласие на брак от девушки и тут же сорвал джекпот

Житель американского штата Айова выиграл джекпот в лотерею. Это произошло на следующий день после того, как любимая приняла его предложение руки и сердца, передает UPI.

Ник Миллер сделал предложение Лорен Тиммерман, она согласилась выйти за него замуж. На следующее утро он по пути на работу покупал кофе в магазине и приобрел лотерейный билет.

- Я вернулся в машину и первым делом проверил билет. Увидев три совпавших номера, я не мог поверить своим глазам и перепроверил результат розыгрыша через мобильное приложение. И действительно, я выиграл!

- рассказал он.

В итоге американец выиграл почти 400 тысяч долларов, то есть более 35 миллионов российских рублей, если пересчитывать. // фото: www.freepik.com