Цукерберг запустил новую социальную сеть

Марк Цукерберг, основатель корпорации, признанной экстремистской и запрещенной в России, запустил новую социальную сеть.

Сервис предназначен для «обмена идеями и трендами с помощью текста». Предполагается, что новинка под названием Threads составит конкуренцию мессенджеру Twitter (заблокирован в РФ по требованию Генпрокуратуры) другого предпринимателя Илона Маска.

По сообщению газеты «Известия», за первые четыре часа в новой соцсети Цукерберга зарегистрировались пять миллионов пользователей. // фото freepik.com