06 июля 2023, 09:57
Цукерберг запустил новую социальную сеть
Новинка может составить конкуренцию мессенджеру Илона Маска
Марк Цукерберг, основатель корпорации, признанной экстремистской и запрещенной в России, запустил новую социальную сеть.
Сервис предназначен для «обмена идеями и трендами с помощью текста». Предполагается, что новинка под названием Threads составит конкуренцию мессенджеру Twitter (заблокирован в РФ по требованию Генпрокуратуры) другого предпринимателя Илона Маска.
По сообщению газеты «Известия», за первые четыре часа в новой соцсети Цукерберга зарегистрировались пять миллионов пользователей. // фото freepik.com