44-килограммового сома поймали голыми руками

Удача улыбнулась двум рыбакам в штате Техас. Американцы голыми руками схватили огромную рыбину. Оказалось, это сом весом в 44,7 килограмма, сообщает «Лента».

Мужчины рыбачили под бетонными сводами моста на озере Тавакони. Они нырнули в воду, используя систему для подводного дыхания, проплыли около двух метров под бетоном к рыбе. Они попытались приблизиться к рыбине, но сом пошел на таран, началась борьба, победителями в которой оказались люди.

Голова пойманного сома по ширине оказалась как грудная клетка взрослого мужчины. Рыбаки рассчитывают, что их улов признают самым крупным сомом, когда-либо пойманным голыми руками. // фото в тексте fieldandstream.com