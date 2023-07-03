Россиянам пригрозили тюрьмой за въезд в Европу на своих автомобилях

У россиян могут не только отобрать автомобиль в европейской стране, но и возбудить уголовное дело.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на закон о внешней торговле ФРГ, россиянам грозит до 5 лет лишения свободы за въезд на территорию Евросоюза на автомобилях с российскими регистрационными знаками.

Уголовное дело могут завести в соответствии с §18 пунктом 1 «Закона о внешней торговле» ФРГ. Уголовные положения предполагают наказание в виде лишения свободы от 3 месяцев до 5 лет.

В российском генконсульстве в Гамбурге рекомендует не ездить в Европу на автомобилях с российскими номерами. // фото freepik.com