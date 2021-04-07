07 апреля 2021, 12:01
В Сортавальском районе поймали пьяного водителя, лишенного прав
Любителю нетрезвого вождения грозит до двух лет лишения свободы
Сотрудники ДПС во время патрулирования по Сортавальскому району обратили внимание на автомобиль, который двигался без включенного ближнего света, сообщает МВД Карелии.
В ходе общения с водителем полицейские заметили, что он, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине предложили пройти освидетельствование на месте. Анализ показал наличие 1,67 промилле в выдыхаемом воздухе.
Инспекторы выяснили, что 44-летний мужчина в сентябре 2020 года был судим за управление транспортным средством в нетрезвом виде и лишен водительских прав на полтора года.
Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
Фото с сайта i.mycdn.me