В Сортавальском районе поймали пьяного водителя, лишенного прав

Сотрудники ДПС во время патрулирования по Сортавальскому району обратили внимание на автомобиль, который двигался без включенного ближнего света, сообщает МВД Карелии.

В ходе общения с водителем полицейские заметили, что он, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине предложили пройти освидетельствование на месте. Анализ показал наличие 1,67 промилле в выдыхаемом воздухе.

Инспекторы выяснили, что 44-летний мужчина в сентябре 2020 года был судим за управление транспортным средством в нетрезвом виде и лишен водительских прав на полтора года.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

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