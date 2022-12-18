В Сортавале появится трамплинный комплекс

Строительство в Сортавале трамплинного комплекса поддержал министр спорта РФ Олег Матыцин. «Петрозаводск говорит» уже сообщал, что глава федерального министерства находится с рабочим визитом в Карелии. Вчера, при посещении Парка Ваккосалми, он отметил, что такие шаги позволят развить в Сортавале инфраструктуру для спортсменов, которые занимаются лыжным двоеборьем и прыжками на лыжах с трамплина, передает пресс-служба правительства региона.

В Сортавале действуют два трамплина, на которых занимаются юные спортсмены из школы Олимпийского резерва. Следующий этап развития спортивного объекта − строительство трамплина К-50 с сопутствующей инфраструктурой. Его установка позволит проводить в Сортавале всероссийские юношеские соревнования. Трамплин будет использоваться круглогодично благодаря системе искусственного оснежения. Сейчас проект проходит госэкспертизу.

Министр позитивно оценил развитие в регионе спортивной инфраструктуры. Кроме того, в Парке Ваккосалми существуют идеальные условия для создания кластера зимних видов спорта. Помимо строительства нового трамплина здесь рассматривается возможность обустройства катка, конькобежных дорожек, проката лыж и коньков. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков. // Фото: gov.karelia.ru.