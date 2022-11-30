В Сортавале появится «Город в городе»

Карельский Центр управления регионом продолжает серию прямых эфиров с участием глав районов и городских округов. В этот раз у жителей республики была возможность задать вопросы главе администрации Сортавальского района. Леонид Гулевич рассказал о модернизации системы водоснабжения, новых инвестициях в район и новом микрорайоне, именующимся в народе как «Город в городе».

Во время прямого эфира гость и ведущий обсудили одну из важных, но постепенно решаемых задач для Сортавальского района – дефицита жилья. В связи с этим, было принято решение о создании нового микрорайона по улице улица Бондарева.

«Это работа ни одного дня, ни одного месяца. Мы много консультаций провели с нашими министерствами и ведомствами. Выслушали наших опытных карельских строителей, которые имеют большой опыт строительства в республике. Сейчас они даже работают на территории муниципального района. Создали рабочую группу и комплексно начали готовить строительство нового микрорайона»,

- рассказывает Гулевич.

По официальным данным, в этом году Сортавальский район посетили 920 тыс. туристов. А вслед за ними появляются и инвесторы, которые хотят вложить свои деньги в прибыльные отрасли.

«Много приходят инвесторов, которые вносят особый вклад в создание рабочих мест, развитие экономики Сортавальского района, развития территорий и благоустройства» - рассказывает глава районной администрации.

Недавно в Сортавале была построена современная система канализационно-очистных сооружений. В планах построить еще и локальные сети очистки и подведения к населенным пунктам.

«Канализационно-очистные сооружения сегодня у нас работают только на половину мощности. У нас есть запас прочности, чтобы к этим очистным сооружениям подключить другие населенные пункты, Такие как поселок Заозерный, поселок Хелюля, село Хелюля, и у нас в планах это имеется», - пояснил Леонид Гулевич.

Во время прямого эфира Леонид Гулевич ответил на вопросы от жителей республики. Если ваш вопрос не прозвучал во время прямого эфира, ответ на него будет дан в соцсетях.

Полностью эфир можно посмотреть здесь. // фото: vk.com/gov_karelia_ru