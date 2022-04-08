В Сортавале готовятся к туристическому сезону

В стенах администрации города Сортавала прошло собрание с владельцами маломерных судов осуществляющих перевозку пассажиров. В преддверии туристического сезона представители национального парка «Ладожские шхеры», а также охотничьего хозяйства «Черные камни» ответили на волнующие местных жителей вопросы. Об этом сообщил глава города Сергей Крупин.

Предприниматели, владельцы судов, осуществляющие перевозку туристов, местные жители, имеющие водный транспорт интересовались правилами посещения заповедных территорий. Были затронуты вопросы о ценах на билеты при посещении нацпарка, о способах их покупки.

Кроме того, присутствующим были даны разъяснения об осуществляющемся контроле и планируемых мероприятиях по защите природы от антропоморфной нагрузки, так как туристов в приближающемся сезоне ожидается много. Фото: vk.com