Вороны в Швеции будут собирать мусор и окурки

Шведская компания Corvid Cleaning начала учить ворон собирать окурки и мелкий мусор с городских улиц, пишет «Секрет фирмы» со сылкой на газету Dagens Nyheter. Птицы пройдут пошаговый курс, где научатся класть мусор в специальный автомат, который будет выдавать взамен лакомство. Ворон для этой программы выбрали, потому что они легко обучаются, могут перенимать навыки друг у друга, и достаточно умны, чтобы не съесть мусор по ошибке.

Птиц привлекут к уборке улиц в. Благодаря им местный муниципалитет Сёдертелье — пригорода Стокгольма - планирует сократить затраты на уборку на 75 процентов. Если практика покажет свою эффективность, вороны будут наводить порядок на улицах других городов.

По данным некоммерческой организации Keep Sweden Tidy Foundation, окурки составляют более половины (62%) мусора на улицах шведских городов. Ежегодно жители королевства оставляют за особой более 1 млрд потушенных сигарет. // Фото: kytalpa / Pixabay