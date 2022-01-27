Единой зарядное устройство могут ввести для всех видов смартфонов в ЕС

Страны Европейского Союза договорились о введении универсального зарядного устройства. Оно должно подходить к смартфонам, планшетам, камерам, наушникам, портативным колонкам и консолям, пишет Yle.

Так в ЕС планируют не только обеспечить потребителям удобство, но и сократить число электронных отходов. Также Еврокомиссия призвала производителей убрать зарядники из упаковок со электронными устройствами.

Предложение пока находится на рассмотрении в Европарламенте. Если его одобрят, производителям придется в течение двух лет принять USB-C в качестве стандарта.

Особенно это повлияет на Apple, так как iPhone по-прежнему оснащают портами и кабелями Lightning. // Фото: Silja Viitala / Yle