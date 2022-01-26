Низкорослая звезда «Игры престолов» осудил идею снять сказку о гномах

Американский артист Питер Динклэйдж, который в знаменитой «Игре Престолов» сыграл Тириона Ланнистера, раскритиковал киноадаптацию диснеевского мультфильма «Белоснежка и семь гномов». Он заявил об этом в подкасте WTF with Marc Maron.

Звезда сериала, в частности, не может принять ветку сюжета о семи гномах. Артист сказал, что назначение на главную роль актрисы-латиноамериканки вызвано желанием студии показать себя прогрессивной.

Но при этом в Disney забыли, что семь гномов воплощают стереотипы о людях с низким ростом. Актер заявил, что был шокирован кастингом. Он назвал такой подход бессмысленным.

Напомним, Питер Динклэйдж от рождения имеет ахондроплазию, то есть карликовость. Его рост составляет всего 135 сантиметров. // Фото: globallookpress.com