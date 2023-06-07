В Шуе строят мост, который тут же разберут

В Шуйском сельском поселении, а попросту в Шуе, идет очень активное строительство дач, загородных домов, рекреационных зон, но старый и ветхий мост все время как бы говорил, что здесь провинция несусветная. И наконец, началась реконструкция не единожды ремонтированного старого моста. Работы идут хорошим темпом, обещают сдать мост в следующем году.

По технологии строителей, чтобы корректно поставить новый мост необходимо выстроить мост временный на металлических сваях. По мосту временному будут двигаться краны для установки 60-тонных пролетов.

Не так давно через Шую шла Мурманская дорога, а теперь с установкой нового моста будет идти туристический путь, открывающий для наших гостей путешествие по Карельскому ожерелью на гору Сампо и вулкан Гирвас. (Видео)