07 июня 2023, 17:04
В 50 дворах Петрозаводска обновят асфальт и поставят скамейки
Работы планируют выполнить до осени
В Петрозаводске благоустраивают дворы. Все благоустройство сводится к замене асфальта, установке урн и скамеек и ремонту фонарей.
Работы в рамках федерального проекта выполняют в 50 дворах столицы Карелии. В четырех дворах работы выполнены, остается только их принять. Это дворы Питкярантской 18 и 28; улице Ровио, 8 и Петрова, 13.
Сейчас благоустройство ведется в 16 дворах на улицах Ковалевской, Промышленной, Коммунистов, Чапаева, Антонова и других.
Для остальных 30 дворов проводят подготовительные мероприятия, закупают материалы. Все работы планируют завершить до начала осени.