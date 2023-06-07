В 50 дворах Петрозаводска обновят асфальт и поставят скамейки

В Петрозаводске благоустраивают дворы. Все благоустройство сводится к замене асфальта, установке урн и скамеек и ремонту фонарей.

Работы в рамках федерального проекта выполняют в 50 дворах столицы Карелии. В четырех дворах работы выполнены, остается только их принять. Это дворы Питкярантской 18 и 28; улице Ровио, 8 и Петрова, 13.

Сейчас благоустройство ведется в 16 дворах на улицах Ковалевской, Промышленной, Коммунистов, Чапаева, Антонова и других.

Для остальных 30 дворов проводят подготовительные мероприятия, закупают материалы. Все работы планируют завершить до начала осени.