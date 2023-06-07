Карелия отметит День России

12 июня страна отметит День России. В Карелии к торжествам подготовят сразу несколько мероприятий. Первые из них пройдут в преддверии праздника.

8 июня в Доме дружбы народов подведут итоги конкурса рисунков «Мы – Россия». Победителям вручат заслуженные награды, а лучшие работы изготовят в качестве открыток. 9 июня в Администрации Петрозаводска пройдет еще одно награждение – на этот раз знаками отличия ВФСК «ГТО». Церемония стартует в 16.00.

9 июня в открывшемся на прошлой неделе в Петрозаводске филиале Фонда «Защитники Отечества» глава республики Артур Парфенчиков торжественно вручит первые паспорта школьникам, отличившимся в учебе и общественной жизни.

Основные мероприятия запланированы на 12 июня. В этот день Республиканский центр патриотического воспитания приглашает всех в 12.00 на площадку у Центра образования и творчества «Петровский дворец», где состоится праздничный концерт. Для зрителей выступят творческие коллективы. Также к мероприятию присоединятся лидеры общественного движения, ветераны, участники СВО, их семьи и волонтеры. Торжественно будет поднят российский триколор. Кроме того, организаторы планируют представить жителям и гостям карельской столицы фотовыставку «Моя Родина – Россия», а также обещают бесплатный горячий чай и угощения.

12 июня в 13.00 на Советской площади возле памятника Отто Куусинену пройдет всероссийский танцевальный флешмоб «Русь Танцевальная-2023». Музыку к событию традиционно написал фольклорный ансамбль из Санкт-Петербурга. В аранжировке чередуются мотивы народных танцев из разных регионов страны. В флешмобе примут участие не только жители России, но и других стран, в том числе из Африки. В танце одновременно закружат в разных уголках нашей Родины.

В этот же день в 12.00 в кинотеатре «Премьер» покажут мультфильмы из цикла «Гора самоцветов. Выпуск 1: «Мы живем в России». А в 17.00 в Доме кантеле проведут тематический квест, который в интересной форме поведает участникам о национальной культуре родного края и его коренных жителях: карелах, финнах, вепсах, ингерманландцах и русских.

Множество мероприятий, посвященных Дню России, пройдет в карельских учреждениях культуры. Среди них – выставки, экскурсии, концерты, литературные гостиные и телемост с другими регионами. // Фото: gov.karelia.ru