Новые пешеходные переходы появляются в Петрозаводске

В Петрозаводске вовсю идет обустройство новых пешеходных переходов. Всего в этом году планируется организовать не менее семи таких объектов, сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, во вторник разметка была нанесена в районе дома №2 по улице Питкярантской. Этот переход должен обезопасить жителей на их пути в лицей №13 и крупный торговый центр.

Недавно начал работу переход на пересечении улиц Корабелов и Антонова. На улице Профсоюзов знаки установили в районе детского сада №74 «Лучик». На Сулажгорской улице переход оборудован в районе дома №61.

На пересечении улиц Калинина и Володарского разметку нанесут до конца месяца. Там пешеходный переход появится с двух сторон. Также новый переход сделают на проспекте Александра Невского неподалеку от пересечения с улицей Льва Толстого. После завершения ремонтных работ разметку нанесут и на улице Петрова.

На всех новых переходах маркировка выполняется холодным пластиком со светоотражающими стеклошариками. // Фото мэрии Петрозаводска