Соловки очищают от мусора и благоустраивают волонтеры

Волонтеры приехали на Соловки 3 июня и проведут там 10 дней. Молодые люди будут работать на территории, озерно-канальной системе в ботаническом саду, сообщили в пресс-службе Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

Работа волонтеров направлена на защиту уникальной природы Соловков, восстановление экосистем, очистку природной среды от мусора, формирование экологической культуры.

В команде – ребята из Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Архангельска, Ленобласти, Саратова, Москвы.

Они уже очистили берег от пластика и выброшенных стеклянных бутылок. За несколько часов собрали 13 мешков мусора. Потом прошли по лесу, ликвидировали стихийную свалку в Школьной губе. Больше 70 мешков мусора убрали из оврага.

В Ботаническом саду распилили и погрузили для перевозки ранее поваленные деревья, убрали крупные поломанные ветки и скошенную траву. // фото: Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага