В Шуе стремительно повышается уровень воды

Жителей Прионежского района, живущим в районе реки Шуя, предупреждают об угрозе подтопления. Об этом сообщается в паблике «Родина – поселок Шуя» со ссылкой на карельский ЦГМС.

«По данным стационарных пунктов наблюдений Карельского ЦГМС уровень воды в р. Шуя составил 176 см при неблагоприятной отметке 185 см. Интенсивность подъема уровня воды составляет 1-4 см в сутки.

В связи с прогнозируемым неустойчивым характером погоды и продолжающимися процессами зажорообразования в ближайшие трое суток ожидается дальнейший подъем уровня воды. Возможны подтопления!»,

- предупреждает паблик.

В случае возникновения подтопления жителей просят сообщать в ЕДДС Прионежского района по тел. 57-84-42, 8 900 463 00 73.