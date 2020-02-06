Назначен новый глава администрации Олонецкого района Карелии

Обязанности главы администрации Олонецкого района теперь будет исполнять Вадим Мурый, ранее занимавший должность первого заместителя покойного Сергея Прокопьева. Решение о назначении Мурого на пост и.о. главы района было вынесено на внеочередной сессии райсовета 3 февраля, сообщили в группе районной администрации.

Напомним, глава администрации Олонецкого района умер накануне, 2 февраля. О кончине Сергея Прокопьева сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Губернатор назвал Прокопьева одним из лучших руководителей муниципального уровня в республике и выразил соболезнования его родным. Сергей Прокопьев был похоронен в родном поселке Ильинский 5 февраля.

В конце января Олонецкий районный суд приступил к рассмотрению иска против депутата местного совета Нины Щербаковой. Ранее она обвинила главу муниципалитета в том, что 24 октября 2019 года на заседании постоянной депутатской комиссии он пожалел о невозможности отстреливать недовольных граждан.