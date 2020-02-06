06 февраля 2020, 16:49
Общество

Назначен новый глава администрации Олонецкого района Карелии

Исполнять обязанности скоропостижно ушедшего из жизни Сергея Прокопьева будет его заместитель Вадим Мурый

Обязанности главы администрации Олонецкого района теперь будет исполнять Вадим Мурый, ранее занимавший должность первого заместителя покойного Сергея Прокопьева. Решение о назначении Мурого на пост и.о. главы района было вынесено на внеочередной сессии райсовета 3 февраля, сообщили в группе районной администрации.

Напомним, глава администрации Олонецкого района умер накануне, 2 февраля. О кончине Сергея Прокопьева сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Губернатор назвал Прокопьева одним из лучших руководителей муниципального уровня в республике и выразил соболезнования его родным. Сергей Прокопьев был похоронен в родном поселке Ильинский 5 февраля.

В конце января Олонецкий районный суд приступил к рассмотрению иска против депутата местного совета Нины Щербаковой. Ранее она обвинила главу муниципалитета в том, что 24 октября 2019 года на заседании постоянной депутатской комиссии он пожалел о невозможности отстреливать недовольных граждан.

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Карелия
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