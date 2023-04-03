03 апреля 2023, 16:57
В школы и детсады Петрозаводска поступили звонки о минировании
Утром экстренные службы карельской столицы были подняты по тревоге
Сегодня утром в школы и детские сады Петрозаводска поступили сообщения о минировании. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, тревожные сигналы были поданы в двенадцатом часу утра. Информация была оперативно передана в правоохранительные органы и службы экстренного реагирования.
После проверки образовательных учреждений никаких подозрительных предметов обнаружено не было. // Фото: unsplash.com