03 апреля 2023, 16:57
Происшествия

В школы и детсады Петрозаводска поступили звонки о минировании

Утром экстренные службы карельской столицы были подняты по тревоге

Сегодня утром в школы и детские сады Петрозаводска поступили сообщения о минировании. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, тревожные сигналы были поданы в двенадцатом часу утра. Информация была оперативно передана в правоохранительные органы и службы экстренного реагирования.

После проверки образовательных учреждений никаких подозрительных предметов обнаружено не было. // Фото: unsplash.com

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Метки: 
Петрозаводск
ЕДДС
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