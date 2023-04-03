Житель Карелии попался при продаже изготовленного дома наркотика

В Суоярви будут судить 34-летнего местного жителя. Об обвиняется в совершении преступлений, связанных с наркотиками, сообщает республиканская прокуратура.

По версии следствия, мужчина использовал одну из комнат своей квартиры для выращивания конопли. В декабре 2021 года он получил из выращенных растений марихуану и нашел покупателя на товар. Во время передачи товара возле своего дома подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ.

При обыске в квартире мужчины нашли множество частей наркотических растений, которые он хранил для личного потребления.

Жителю Карелии грозит длительное лишение свободы. Уголовное дело направлено в суд. // Фото: freepik.com