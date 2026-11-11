В школах Карелии внедрили биометрию и ИИ-ассистента Сбера

Пилотной площадкой стали лицей №1 и школа №46 Петрозаводска: именно здесь первыми опробовали новые цифровые решения.

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В Карелии стартовал проект «Технологичная школа», реализованный Сбером совместно с правительством региона. У учеников появился альтернативный способ пройти через турникет — с помощью биометрической системы. Чтобы попасть в здание, достаточно посмотреть в камеру: система распознаёт лицо, автоматически фиксирует время входа или выхода и открывает проход. При этом никто не отменяет привычные пластиковые пропуска — биометрия работает как дополнительная, а не обязательная опция.

Важная часть системы - мгновенные уведомления для родителей. Как только ребёнок входит в школу или покидает её, в приложении СберБанк Онлайн приходит оповещение. Так взрослые могут быть уверены, что ребёнок добрался до места безопасно. Участие в проекте полностью добровольное: подключить ребёнка к системе можно только с письменного согласия родителей или законных представителей.

Первыми к инициативе подключились МОУ «Лицей №1» и МОУ «Средняя школа №46».

Ещё один элемент проекта — сервис «Ассистент преподавателя» на базе нейросети GigaChat. Он призван разгрузить учителей от рутины и помочь им эффективнее выстраивать учебный процесс. С помощью платформы педагоги могут быстрее готовиться к урокам, составлять планы занятий и анализировать успеваемость учеников.

По словам Константина Виноградова, управляющего Карельским отделением Сбербанка, проект - часть системной работы по созданию современной образовательной среды.

Для нас важно, чтобы технологии в школе работали на комфорт каждого: давали родителям уверенность, учителям — меньше рутины, а детям — больше свободы для творчества. При этом улыбка всегда с ребенком — он ее не потеряет и не забудет дома, и без проблем войдет в школу

— подчёркнул Константин Виноградов.

Глава Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова отметила, что город заинтересован в модернизации школ, но при этом важно сохранять комфорт для детей.

Проект „Технологичная школа“ — хороший пример того, как технологии не заменяют привычные способы, а дополняют их,

- сказала Инна Колыхматова.

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