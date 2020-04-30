В сеть утекли персональные данные 12 миллионов россиян

В свободный доступ утекли персональные данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. База данных выставлена на продажу в конце марта на специализированном сайте, сообщает РБК.

По сообщению издания, база содержит информацию о 12 миллионах физических лиц, которые оформляли быстрые займы в 2017–2019 годах. Это Ф.И.О., паспортные данные, дата рождения, номер телефона, адрес электронной почты, регион проживания, номера электронных кошельков и сумма займа. Специалисты связали утечку с деятельностью компании «Юником24», сервис которой позволяет подобрать и оформить кредитные продукты.

После обращения РБК в «Юником24» проверили пробник с данными клиентов и подтвердили, что указанный в продаваемой базе идентификационный код клиентов принадлежит одному из их партнеров, но не раскрыли, какому именно. «Мы отправили официальное письмо в компанию с требованием пояснить данный факт, а также уведомили их о прекращении сотрудничества», — цитирует РБК представителя «Юником24».