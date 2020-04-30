Петрозаводчанин полгода добровольно переводил деньги мошенникам

21-летний житель Петрозаводска был вынужден обратиться в полицию. Он рассказал, что лишился примерно 215 тысяч рублей. Стражи порядка выяснили, как все произошло, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как рассказал молодой мужчина, в ноябре ему позвонила некая девушка, сообщившая, что оформлена его заявка. Молодой человек ответил, что не подавал никаких заявок, но выслушал рассказ звонившей о торговле на бирже и загорелся желанием заработать.

Для регистрации на онлайн-бирже необходимо было войти на сайт и прислать скан своего паспорта. Далее потерпевшему позвонил уже мужчина, который попросил продиктовать данные банковской карты и код на обороте, что петрозаводчанин и сделал.

После этого нашему земляку велели пополнять счет на бирже, и он ничего не подозревал, пока недавно его не попросили закинуть на счет 46 тысяч рублей. Мужчина насторожился, зашел на сайт и попробовал снять все свои деньги, но не смог и обратился в полицию.

Стражи порядка напоминают - виртуальные деньги с различных онлайн-бирж наверняка к вам не вернутся, стоит быть внимательными при откликах на подобные авантюры.