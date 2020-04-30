Большая пробка образовалась из-за аварии на выезде из Петрозаводска

Сегодня около 15 часов на выезде из Петрозаводска произошло ДТП. Автомобиль Kia врезался в технику дорожных рабочих, сообщает ИА «Республика».

В результате происшествия водитель автомобиля не получил травм. Ехавшая вместе с ним пассажирка оказалась заблокирована в транспорте, ее вытаскивали сотрудники МЧС.

Перед местом аварии скопилась большая пробка, состоящая из десятков автомобилей.