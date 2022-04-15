15 апреля 2022, 07:05
Общество

В Сегежском районах смертность в 4 раза превысила рождаемость

Карелиястат опубликовал данные о ситуации в республике

В январе 2022 года в Карелии на 394 родившихся пришлось 1095 умерших. Естественная убыль населения только за один месяц составила 701 человек. 

Эти данные приведены в докладе о социально-экономическом положении муниципальных районов и городов Карелии за январь-февраль 2022 года, который подготовил Карелиястат. 

Согласно официальным данным, в Петрозаводске в январе 2022 года количество умерших (407 человек) почти в два раза превысило количество родившихся (207 младенцев). В Кондопожском районе количество умерших превысило количество появившихся на свет в 4,4 раза, а в Сегежском районе в 4,7 раза. 

Как в начале года изменись цены на продовольственные и непродовольственные товары? Насколько напряженной остается рынок труда в Карелии и где сложнее всего найти работу? Что происходит в сфере промышленного производства, торговли, в сельском хозяйстве? 

Об этом и о многом другом можно судить по цифрам, которые недавно обнародовал Карелиястат. Подробности читайте в нашей новой статье.

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Карелиястат
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