В Сегежском районах смертность в 4 раза превысила рождаемость

В январе 2022 года в Карелии на 394 родившихся пришлось 1095 умерших. Естественная убыль населения только за один месяц составила 701 человек.

Эти данные приведены в докладе о социально-экономическом положении муниципальных районов и городов Карелии за январь-февраль 2022 года, который подготовил Карелиястат.

Согласно официальным данным, в Петрозаводске в январе 2022 года количество умерших (407 человек) почти в два раза превысило количество родившихся (207 младенцев). В Кондопожском районе количество умерших превысило количество появившихся на свет в 4,4 раза, а в Сегежском районе в 4,7 раза.

Как в начале года изменись цены на продовольственные и непродовольственные товары? Насколько напряженной остается рынок труда в Карелии и где сложнее всего найти работу? Что происходит в сфере промышленного производства, торговли, в сельском хозяйстве?

Об этом и о многом другом можно судить по цифрам, которые недавно обнародовал Карелиястат. Подробности читайте в нашей новой статье.