Дискуссия об уличной торговле разгорелась в Петрозаводске

Главе Петрозаводска Владимиру Любарскому пожаловались на уличную торговлю между маркетом «Магнит» и универмагом «Ритм» на улице Ровио. Горожане попросили «прекратить антисанитарию», рассказал мэр.

В обращении сказано, что продающие соленья, зелень и овощи женщины не должны стоять здесь, это негигиенично и неэстетично.

- Почему бездействует участковый? Настолько я знаю, этим торговкам, было выделено место за универмагом «Ритм» по ул. Питкярантская, даже прилавки установлен). Понятно, что торговля на улице, когда летит пыль столбом и грязь кругом, даже за таким прилавком не есть хорошо, но все же это лучше, чем на земле,

- сказано в письме.

Любарский объяснил, что проблема несанкционированной торговли для мэрии не нова. Но на сегодняшний день у городских служб нет полномочий и оснований как для проведения контрольных мероприятий и составления протоколов.

Впрочем, с жалобщиком активно не согласились в комментариях. Некоторые даже предположили, что это пишет «конкурент» бабушек с соленьями из близлежащего ларька.

- Почему на этом месте не организовать нормальную торговлю для частников? Кому они мешают? Свое вырастили, свое переработали и свое продали?

– задают вопрос петрозаводчане.

Многие пишут, что отведенное для торговли место – не проходное, продать там что-то крайне сложно. // Фото: PhotoMIX-Company/pixabay.com