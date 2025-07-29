В Санкт-Петербурге запретили мигрантам работать в такси

В Санкт-Петербурге запретили принимать мигрантов на работу в такси, сообщила пресс-служба администрации губернатора города Александра Беглова. Пока запрет введен до конца текущего года.

Это решение призвано повысить качество и безопасность такси, а также создать дополнительные рабочие места для россиян.

До конца 2025 года правительство планирует оценить, как запрет повлияет на жизнь города, чтобы принять решение о том, нужно ли его продлевать в следующем году.

Работодателям даны три месяца со дня вступления решения в силу на увольнение иностранцев. © «Петрозаводск говорит»