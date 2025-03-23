В самой веселой деревне Карелии обсудили грядущие перемены

В Киндасово состоялось собрание представителей территориального органа общественного местного самоуправления с участием республиканских и местных властей для обсуждения организация туристической деятельности на территории деревни. Местные жители на протяжении нескольких лет борются за ограничение туристической деятельности на общественных территориях деревни и около жилых домов. В ходе разговора было принято решение о создании рабочей группы для решения спорных вопросов между конфликтующими сторонами.

«Поводом для собрания стали очередные общественные слушания по переводу 9 участков под цели «отдых (рекреация»)».

Жители деревни считают недопустимым проведение публичных слушаний по одним и тем же вопросам бесчисленное количество раз. Это уже наводит на мысль, что заинтересованные лица решили взять деревню измором, с тем чтобы добиться своих целей. На собрании была озвучена история борьбы между гражданами и туристическим бизнесом, заданы вопросы о планах развития и о причинах систематического нарушения прав граждан и собственников земельных участков при проведении публичных слушаний.

Помочь разобраться в непростой ситуации приехали депутат Законодательного собрания Эмилия Слабунова, заместитель министра экономического развития и промышленности Анна Борчикова, глава администрации Пряжинского национального муниципального района Дмитрий Буевич, местные депутаты, представители СМИ.

На собрании была озвучена история борьбы между жителями деревни и туристическим бизнесом, заданы вопросы о планах развития и о причинах систематического нарушения прав жителей и собственников земельных участков при проведении публичных слушаний. Принять общее решение противникам не удавалось с 2019 года.

Собравшиеся совместно приняли решение о создании рабочей группы, которая объединит предпринимателей и местные органы самоуправления.

«Многие из нас живут в полном страхе от надвигающегося туризма в "особо крупных размерах". Киндасово будет пионером. Ваш опыт надо будет обобщать, так как эти все проблемы могут коснуться других территорий»,

- пишут люди в местном паблике.

Первая встреча группы запланирована на апрель. Люди очень надеются, что холодные отношения между турбизнесом и киндасовцами наконец-то начнут теплеть. Лед тронулся, потому что люди приняли инновационный план развития деревни.