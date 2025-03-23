Ограничения движения транспорта введут на дорогах Карелии

В Карелии будут введены ограничения движения транспорта по дорогам в весенний период. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Вводимые ограничения призваны помочь сохранить региональные дороги в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий. Будет ограничен проезд для большегрузов, общая фактическая масса которых превышает 10 тонн.

С 14 апреля по 11 мая запрет будет распространяться на Лахденпохский, Олонецкий, Кондопожский, Медвежьегорский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский муниципальные районы, Питкярантский, Сортавальский и Суоярвский муниципальные округа. С 21 апреля по 18 мая ограничения затронут Калевальский, Кемский, Лоухский, Муезерский муниципальные районы, Беломорский и Сегежский муниципальные округа, Костомукшский городской округ.

Временные ограничения в период распутицы позволят сохранить дороги для проезда местных жителей и работы общественного транспорта.