Пьяных водителей будут искать в воскресенье в Петрозаводске

В воскресенье, 23 марта, в Петрозаводске пройдет рейд Госавтоинспекции «Контроль трезвости». Об этом предупредили в пресс-службе ведомства.

На дороги карельской столицы выйдет много полиции. Стражи порядка будут тормозить все автомобили подряд. Их задача - выявление людей, которые сели за руль в нетрезвом виде.

Петрозаводчан просят помогать полицейским. Сообщить о пьяном автомобилисте можно в дежурную группу ГАИ по телефонам 715-900, 78-44-44.