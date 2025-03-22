22 марта 2025, 17:27
Пьяных водителей будут искать в воскресенье в Петрозаводске
Рейд «Контроль трезвости» запланирован на 23 марта в карельской столице
Фото ГАИ
В воскресенье, 23 марта, в Петрозаводске пройдет рейд Госавтоинспекции «Контроль трезвости». Об этом предупредили в пресс-службе ведомства.
На дороги карельской столицы выйдет много полиции. Стражи порядка будут тормозить все автомобили подряд. Их задача - выявление людей, которые сели за руль в нетрезвом виде.
Петрозаводчан просят помогать полицейским. Сообщить о пьяном автомобилисте можно в дежурную группу ГАИ по телефонам 715-900, 78-44-44.