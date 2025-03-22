22 марта 2025, 16:50
Петрозаводчане рискуют провалиться под землю на одной из улиц
В ЕДДС сообщили об открытом люке в зеленой зоне
Фото: «Петрозаводск говорит»
Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска сообщила об опасности на одной из улиц города.
По данным ЕДДС, у дома №9б по Соломенскому шоссе обнаружен открытый люк. Он располагается на зеленой зоне.
Информация о случившемся была передана специалистам для принятия мер. Петрозаводчан просят быть внимательными и осторожными при передвижении в указанном районе.