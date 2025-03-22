Петрозаводчане рискуют провалиться под землю на одной из улиц

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска сообщила об опасности на одной из улиц города.

По данным ЕДДС, у дома №9б по Соломенскому шоссе обнаружен открытый люк. Он располагается на зеленой зоне.

Информация о случившемся была передана специалистам для принятия мер. Петрозаводчан просят быть внимательными и осторожными при передвижении в указанном районе.