Массовые проверки на дорогах проходят в Петрозаводске

В субботу в Петрозаводске проходят массовые проверки на дорогах. Об этом предупреждает пресс-служба Госавтоинспекции карельской столицы.

Дорожные инспекторы проверяют, как водители соблюдают правила перевозки юных пассажиров. Полицейские проводят с автомобилистами разъяснительные беседы о необходимости заботиться о безопасности детей в транспорте.

Водители, перевозящие детей без детских удерживающих устройств, будут привлечены к административной ответственности. Нарушение правил перевозки детей влечет наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.