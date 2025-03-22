22 марта 2025, 12:06
Массовые проверки на дорогах проходят в Петрозаводске
Дорожные инспекторы проверяют соблюдение правил перевозки детей в городе
Фото ГАИ
В субботу в Петрозаводске проходят массовые проверки на дорогах. Об этом предупреждает пресс-служба Госавтоинспекции карельской столицы.
Дорожные инспекторы проверяют, как водители соблюдают правила перевозки юных пассажиров. Полицейские проводят с автомобилистами разъяснительные беседы о необходимости заботиться о безопасности детей в транспорте.
Водители, перевозящие детей без детских удерживающих устройств, будут привлечены к административной ответственности. Нарушение правил перевозки детей влечет наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.