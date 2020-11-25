В Россию запрещен ввоз груш из Турции

С 18 ноября 2020 года, в связи с выявлением возбудителя бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola Honey), запрещен ввоз в Российскую Федерацию из Турецкой Республики груш, выращенных следующими производителями: IRFAN GORGUN BURSA/TURKEY и AHMET AKCORA MERSIN/TURKEY.

Об этом сообщает на своем сайте Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Партии груш, выращенных указанными производителями, отгруженные до 18 ноября 2020 года, будут допущены к ввозу на территорию Российской Федерации по результатам проведения карантинного фитосанитарного контроля.

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