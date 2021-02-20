В Российской Федерации зарегистрирована третья вакцина от COVID-19

Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова, пишет ТАСС.

Хочу начать с очень хорошей новости. Мы сегодня фиксируем то, что зарегистрирована третья вакцина "Ковивак", ее разработал Центр имени Чумакова,

- сказал Мишустин на совещании по теме обращения вакцин.

Первые 120 тыс. доз вакцины "Ковивак" будут запущены в гражданский оборот в середине марта, отметил премьер.

Процесс вакцинации от коронавируса в России идет достаточно успешно, отметил премьер-министр. По его словам, создана онлайн-система мониторинга всего процесса вакцинации, в которой отражается информация и по производству, и по включению препаратов в гражданский оборот, и по логистике.

Мишустин при этом отметил, что "сейчас многое зависит от регионов". В связи с этим он призвал власти регионов внимательно следить за своевременной доставкой препаратов и организацией процесса вакцинации на местах. Он также отметил, что появление еще одной российской вакцины "Ковивак" "не должно снижать темпов производства" других препаратов от коронавируса.

Россия на сегодняшний день является единственной страной, у которой есть три вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.

"Ковивак" Центра имени Чумакова является инактивированной цельновирионной вакциной от коронавирусной инфекции. В таких препаратах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные).

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