Мосгорсуд вынес решение по апелляции Навального

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию Алексея Навального на замену условного срока по делу «Ив Роше» на реальное заключение. Судья подтвердил решение Симоновского суда, но сократил срок наказания для общественного деятеля на 50 дней, сообщает РИА Новости.

В срок отбытия наказания осужденному будет засчитано время, проведенное Навальным под арестом с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. Таким образом, Навальный с учетом отбытого наказания должен провести в колонии около 2,5 года.

Симоновский суд столицы 2 февраля постановил, что осужденный по делу «Ив Роше» должен отбыть реальное наказание в колонии. УФСИН просило назначить ему 3,5 года.

Адвокаты Алексея Навального уже заявили, что будут обжаловать решение суда о замене условного срока на реальный в вышестоящей инстанции. Фото nbcnews.com