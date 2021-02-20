Менее 13 тысяч зараженных коронавирусом выявлены в России за сутки

За последние сутки в России выявлены 12 953 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 480 человек. Выздоровели 17 484 пациента. Такую статистику приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Москве 1623 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 1092, в Вологодской области - 217, в Ленинградской области - 184, в Архангельской области - 171, в Мурманской области - 118.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 151 984 раза. Скончались 82 876 человек.

Напомним, в Карелии 19 февраля коронавирус выявлен у 161 человека. Фото khakasia.info