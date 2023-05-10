В России захотели передать медсестрам часть обязанностей врачей

Судя по всему в системе здравоохранения России назрели изменения. Часть обязанностей врачей предлагают передать медсестрам. С такой инициативой выступают в центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава, пишет газета «Коммерсантъ».

Медсестер предлагают нагрузить подготовкой списков для диспансеризации и профосмотров, проведением санитарно-гигиенического просвещения россиян. Также медсестрам хотят разрешить проводить медосмотры, посещать маломобильных на дому, оценивать эффективность методов лечения.

В НИИ считают, что перераспределение обязанностей в рамках имеющихся ресурсов – трудовых и финансовых - будет способствовать повышению доступности медицинской помощи без потери качества. Вдобавок в результате предлагаемой модернизации у врача может появиться больше времени для работы с пациентом.

Большинство врачей поддержало инициативу, показал профессиональный опрос, а вот отклик среди медсестер гораздо меньше. // фото freepik.com