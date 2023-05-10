10 мая 2023, 11:54
Общество

35 человек в Карелии пострадали от укусов клещей

Более десяти случаев атаки клещей на людей отмечены в Петрозаводске

В Карелии зарегистрировано 35 случаев присасывания клещей, из них 13 случаев – в Петрозаводске. Об этом 10 мая сообщили в Роспотребнадзоре.

Мониторинг за клещевыми инфекциями и обращениями граждан в учреждения здравоохранения региона с жалобами на клещей ведется с 1 марта.

Прививку против клещевого энцефалита сделали 7802 человека, в том числе 2995 детей. // фото unsplash.com

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Метки: 
клещи
клещевой энцефалит
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