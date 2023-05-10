10 мая 2023, 11:54
35 человек в Карелии пострадали от укусов клещей
Более десяти случаев атаки клещей на людей отмечены в Петрозаводске
В Карелии зарегистрировано 35 случаев присасывания клещей, из них 13 случаев – в Петрозаводске. Об этом 10 мая сообщили в Роспотребнадзоре.
Мониторинг за клещевыми инфекциями и обращениями граждан в учреждения здравоохранения региона с жалобами на клещей ведется с 1 марта.
Прививку против клещевого энцефалита сделали 7802 человека, в том числе 2995 детей. // фото unsplash.com