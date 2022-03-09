В России зафиксировали рост цен за первую неделю санкций

За первую неделю после объявления санкций в России Росстат зафиксировал рост цен на продукты, автомобили, бытовую технику.

За неделю с 26 февраля по 4 марта сильнее всего подорожали помидоры (7,7%) и бананы (7,2%), подорожали сахар-песок (3,3%), капуста (3%) и морковь (2,6%). Машины отечественных марок подорожали на 17,1%, на 15,2% выросли в цене иностранные автомобили. Телевизоры выросли в цене на 15%, пылесосы на 14,6%. Рост цен на смартфоны в целом по стране составил 9,6%. Путевки в Турцию в среднем подорожали на 28,7%.

По данным ведомства, мясо кур в среднем по России подешевело на 0,1%, в том числе в 39 субъектах – на 0,1-3,1%. В девяти регионах цены не изменились, а в 37 субъектах мясо кур подорожало – на 0,1-4,4%. Также на 0,9% снизились цены на огурцы.

По сообщению Ura.ru, годовая инфляция в феврале ускорилась до 9,15% с 8,73% в январе. По данным Росстата, продукты подорожали за год к концу февраля на 11,46%, непродовольственные товары - на 8,96%, услуги - на 6,1%. (фото pixabay.com, Alexas_Fotos)