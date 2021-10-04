В России выявлены более 25 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 25 781 человека. Умерли 883 пациента, выписаны из больниц - 14 526. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 4410 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 2198, в Архангельской области - 290, в Вологодской области - 260, в Ленинградской области - 246, в Мурманской области - 163.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 7 612 317 раз. Скончался 210 801 человек.

Напомним, в Карелии 3 октября Covid-19 выявлен у 247 человек. Фото pixabay.com/Alexandra_Koch