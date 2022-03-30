В России выросла ставка по льготной ипотеке

Максимальную ставку по льготной ипотеке в России повысили с 7 до 12% годовых, передает РБК. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По мнению главы кабмина, это решение поддержит как граждан страны, так и динамично развивающийся строительный бизнес.

При этом по трем ипотечным программам условия не изменятся. Речь идет о семейной ипотеке – 6%, сельской – 3% и дальневосточной – 2%.

Кроме того, изменится предельная сумма займа по льготной ипотеке. Для Москвы, Московской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга размер займа увеличат до двенадцати миллионов рублей, для остальных регионов страны предельная сумма кредита составит шесть миллионов рублей. (фото pixabay.com, TierraMallorca)