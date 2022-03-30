Официальный курс евро понижен еще на 2 рубля

Центробанк установил официальные курсы валют на четверг, 31 марта. Рубль продолжает укреплять свои позиции, следует из данных регулятора.

Курс евро снизился на 2,31 рубля. Европейская валюта теперь оценивается в 93,70 рубля. Доллар подешевел на 2,20 рубля до отметки 84,09 рубля.

ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи. Фото pixabay.com/geralt