В России введут цифровой учет оружия и патронов

Законопроект, ужесточающий контроль за оборотом оружия в Российской Федерации, в ускоренном порядке готовится принять Госдума 18 мая, сообщают «Известия».

В России собираются ввести цифровой учет оружия и патронов. Главным оператором системы станет Росгвардия. Ее предлагается наделить рядом новых полномочий. Одним из них станет проведение собеседований с соискателем лицензии либо разрешения на получение оружия. Их цель — установление достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для принятия решения о выдаче лицензий либо разрешений.

Как уточняется в пояснительной записке, в соответствии с политикой импортозамещения разработка системы электронного учета планируется на базе компонентов серверной инфраструктуры с преимущественным использованием российского и свободно распространяемого программного обеспечения с открытым исходным кодом. // Фото: get.wallhere.com