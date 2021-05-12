Эко-курорт для отдыха и рыбалки создадут на островах на севере Карелии

Компания «Северная мидия» кроме создания фермы по выращиванию мидий на Беломорском побережье создаст эко-курорт. Это станет еще одним направлением инвестиционного проекта в Арктической зоне, который намерено реализовать предприятие.

На островах Тонисоар и Соностров планируют построить гостиницы и коттеджи с мансардами, рассчитанные на размещение до 500 туристов в сезон, банный комплекс, рассказали в пресс-центре правительства Карелии. Уже приобретены катера, лодки, снегоходы и инвентарь, необходимый для круглогодичного отдыха на воде.

На островах создадут эко-курорт с современной инфраструктурой для отдыха и рыбалки. Объект хотят запустить к началу 2024 года. Инвестор планирует вложить в его реализацию около 39,5 миллионов рублей и создать 15 рабочих мест. Предполагается, что эко-курорт будет популярен у жителей городов центральной России – Москвы, Санкт-Петербурга и других. (фото ipetersburg.ru)