В России утвержден план дорожной деятельности до 2030 года

Правительство России утвердило план дорожной деятельности на 2025-2030 годы. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

«Это очень важный этап для нас! Он определяет, как мы будем работать и развивать дорожный каркас страны в ближайшие годы. Ключевая цель плана — комплексное развитие дорожной сети, независимо от ее принадлежности. Людям неважно, на чьем балансе находится дорога — федеральная она, региональная или муниципальная. Они хотят из точки А в точку Б доехать по хорошим дорогам, быстро и безопасно Улучшение дорожной сети создаст комфортные условия для передвижения, даст импульс экономике регионов и повысит качество жизни людей»,

— подчеркнул Марат Хуснуллин.

Вице-премьер также отметил, что впервые горизонт планирования увеличен до шести лет, это позволит синхронизировать все задачи в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В Минтрансе Карелии сообщили, что по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в республике обеспечен высокий уровень контрактации на ремонт автодорог регионального значения. Все контракты, необходимые для достижения в 2025 году показателей и результатов регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", уже заключены.

"На эти цели в этом году предусмотрено порядка 4,5 млрд рублей, из которых более 2,5 млрд рублей выделено из федерального бюджета",

- сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что из 170 км региональных автодорог, предусмотренных к ремонту в 2025 году, более 80 км были отремонтированы в прошлом году опережающими темпами. Минтранс сообщил, что в текущем дорожном сезоне большая часть работ будет проведена в таких районах как Пудожский, Лоухский, Пряжинский, Кондопожский, Прионежский, а также Суоярвский и Питкярантский муниципальные округа, а также Костомукшский городской округ.

Фото: Минтранс Карелии