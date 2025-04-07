В Карелии уровень газификации достиг 35 процентов

Строительство газопроводов в 2024 году за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз» велось в Пудожском, Питкярантском и Олонецком районах.

В Пудожском районе достроен четвертый межпоселковый газопровод, протяженностью 28,45 км «г. Пудож – д. Филимоновская – п. Чернореченский – д. Нигижма – п. Красноборский – д. Каршево».

В Питкяранте переведено на природный газ градообразующее предприятие «РК-Гранд».

В 2025 году в Питкярантском районе продолжается строительство межпоселкового газопровода от ГРС Питкяранта до пос. Салми. В перспективе это позволит газифицировать поселок Салми, деревни Ууксу и Ряймяля. Работы должны завершить в этом году. В Салми на природный газ планируется перевести уже построенную котельную. Также будет продолжено строительство уличных газовых сетей в Питкяранте, деревне Ууксу.

В марте 2025 года введена в эксплуатацию газораспределительная сеть в Олонце, позволяющая обеспечить сетевым газом квартал в районе ул. Набережной, Совхозной, Володарского и Сортавальской.

В Петрозаводске в 2024 году построены распределительные сети в Сулажгоре, Университетском городке, на Старой Кукковке. В январе 2025 года возможность подключиться к природному газу появилась у жителей ТИЗ «Усадьба».

В 2025 году АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» продолжит строительство распределительных сетей для подключения к природному газу районов Птицефабрика, Соломенное, Сулажгора, Старая Кукковка, Древлянка-4.

По поручению Главы Карелии Артура Парфенчикова, из резервного фонда выделены средства для завершения газификации второй очереди Университетского городка.

Всего в рамках президентской программы социальной газификации (догазификации), по которой газ бесплатно доводится до границ участков индивидуальных домов, к республике создана техническая возможность подключения 7822 домовладений. Заключено 3216 договоров на подключение к природному газу.

Кроме того, на сегодняшний день природный газ подведен к более 100 многоквартирным домам Петрозаводска и Кондопоги.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия