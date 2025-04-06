Цены на хлеб на Северо-Западе взлетели до 160 рублей

За килограмм хлеба жители Северо-Западного региона платят 160,10 р, в то время как в Северо-Кавказском федеральном округе килограмм хлеба и булочных изделий из пшеничной муки стоит 72,16, а в Центральном федеральном округе – 126, 01, а на Дальнем Востоке – 124,18, в Южном федеральном округе – 91,02, в Приволжье – 94,58 рублей, сообщает издание 161.ru со ссылкой на Росстат. Это средние потребительские цены.

В среднем же за килограмм пшеничного хлеба россияне платят по 107 рублей.

В последние три года цена на пшеницу снижалась. Опрошенные изданием эксперты считают, что урожай пшеницы и цена на нее имеют малое влияние на стоимость хлеба для потребителя.

По мнению президента донской Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Александра Родина, повышение цены связано с инфляцией, ростом издержек, подорожанием дизельного топлива, зарплатой рабочих и влиянием санкций. По его мнению, государство должно регулировать цены.

Председатель совета директоров группы компаний «Каравай» Николай Тютюнников считает, что рост цен на хлеб связан с растущей стоимостью издержек производства.

Цены на дизтопливо сказались также на стоимости и других продуктов. В частности, картофелеводы говорили, что одним из ключевых факторов подорожания продуктов стал рост цен на дизельное топливо.

Отметим, что на прилавке сетевого магазина в Карелии сфотографировали ценник на «второй хлеб». Фотографию опубликовали в паблике «Антибеседка-Костомукша». 2,5 кг мытого картофеля в одном из магазинов Костомукши продают за 299,99 р.